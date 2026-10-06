TZ da Coronel anuncia audição pública na Rua da Lama nesta sexta-feira (09)

O rapper TZ da Coronel anunciou uma audição pública de seu novo álbum, “LADO MAU”, para esta sexta-feira (9), às 19h, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória. A ação foi divulgada pelo artista nas redes sociais e acontece antes do lançamento oficial do projeto.





A proposta é levar para as ruas o movimento da Nova Ordem Musical, conceito que acompanha a nova fase do artista, e aproximar o público das músicas que estarão no álbum.





Durante a audição, os fãs poderão ouvir as faixas de “LADO MAU” antes da chegada oficial do projeto às plataformas digitais. O novo trabalho marca uma nova etapa na trajetória de TZ da Coronel, conhecido por transitar pelo rap e pelo trap nacional.