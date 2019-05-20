Home
Brasil
Talude do complexo do Gongo Soco pode se romper até dia 25, diz ANM

A estrutura estava se deslocando 10 centímetros por ano desde 2012. Mas, desde o fim de abril, a velocidade do deslocamento aumentou para 5 cm por dia