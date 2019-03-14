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Rio de Janeiro

Suspeitos de matar Marielle e Anderson chegam ao IML para perícia

Após a perícia, eles serão encaminhados para a Cadeia Pública em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, onde devem passar por audiências de custódia

Publicado em 

14 mar 2019 às 17:51

Publicado em 14 de Março de 2019 às 17:51

Ronnie Lessa, à esquerda, e Elcio Vieira de Queiroz foram presos nesta terça-feira (12) Crédito: Divulgação
Os suspeitos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes deixaram nesta quinta-feira (14) a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca (RJ), com destino ao Instituto Médico-Legal, no centro, para exame de corpo de delito. Após a perícia, eles serão encaminhados para a Cadeia Pública em Benfica, na zona norte, onde devem passar por audiências de custódia.
Ronnie Lessa, suspeito de efetuar os disparos, e Élcio Vieira de Queiroz, suspeito de ter dirigido o carro que seguiu a vereadora, estavam detidos na delegacia desde terça-feira (12), quando a Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram uma operação para cumprir 34 mandados de busca e apreensão e as duas prisões.
No cumprimento dos mandados, a polícia encontrou peças para a montagem de 117 fuzis na casa de Alexandre Motta. Ele afirma que apenas guardava as caixas a pedido do amigo Ronnie Lessa. Motta foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia. A defesa do suposto atirador nega que os armamentos e as munições sejam dele. As defesas dos três suspeitos afirmam que eles são inocentes e negam as acusações.
> Deputados usam cachorros para atrapalhar ato por Marielle na Câmara

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