Suspeitos de matar Marielle e Anderson chegam ao IML para perícia

Ronnie Lessa, à esquerda, e Elcio Vieira de Queiroz foram presos nesta terça-feira (12) Crédito: Divulgação

Os suspeitos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes deixaram nesta quinta-feira (14) a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca (RJ), com destino ao Instituto Médico-Legal, no centro, para exame de corpo de delito. Após a perícia, eles serão encaminhados para a Cadeia Pública em Benfica, na zona norte, onde devem passar por audiências de custódia.

Ronnie Lessa, suspeito de efetuar os disparos, e Élcio Vieira de Queiroz, suspeito de ter dirigido o carro que seguiu a vereadora, estavam detidos na delegacia desde terça-feira (12), quando a Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram uma operação para cumprir 34 mandados de busca e apreensão e as duas prisões.