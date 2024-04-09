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Com fuzis

Suspeitos de explodirem carros-fortes no interior de SP são presos

Homens estavam juntos com grupo criminoso que atuou na tarde desta segunda-feira (8) na explosão de um carro-forte no interior paulistano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2024 às 11:54

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:54

Criminosos explodem carro-forte em rodovia na altura de Cordeirópolis
Criminosos explodem carro-forte em rodovia na altura de Cordeirópolis Crédito: Polícia Militar/Reprodução Redes Sociais
Dois homens suspeitos de participar de ataques a banco e explosões de carros-fortes no interior de São Paulo foram presos na madrugada de hoje.
Quatro fuzis e um saco com mais de R$ 110 mil foram apreendidos com os suspeitos. Eles também estavam com toucas, máscaras e celulares, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Polícia não detalhou onde os suspeitos foram encontrados. A SSP também não disse quantas pessoas são procuradas. Mais informações sobre as prisões serão repassadas pelo órgão na tarde de hoje.
Explosão no meio de rodovia. O grupo criminoso tinha ao menos 10 pessoas e atuou na tarde desta segunda-feira (8), na Rodovia Washington Luís, altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Pouco antes disso, na madrugada da segunda, eles assaltaram uma agência do Banco do Brasil no município de São Pedro.
Ataque em Piracicaba. Os mesmos criminosos atacaram um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, pouco após a ação em Cordeirópolis. Os veículos usados por eles foram encontrados em um canavial.
A ação dos criminosos atrapalhou temporariamente o trânsito na região. Em nota, a prefeitura de Cordeirópolis disse ter acionado as forças de segurança do município para "localizar os bandidos". A prefeitura também informou que a quadrilha deve ter fugido por uma estrada de terra para Limeira, cidade vizinha.

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