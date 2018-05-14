Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeito rouba táxi e é preso momentos depois dormindo no veículo
Aproveitou o ar-condicionado

Suspeito rouba táxi e é preso momentos depois dormindo no veículo

Farley Carvalho de Oliveira, de 30 anos, estava com uma arma falsa e foi reconhecido pela vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 13:31

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 13:31

Farley foi levado para a Cidade da Polícia Crédito: Reprodução
Um suspeito foi preso, na madrugada desta segunda-feira, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, ao ser encontrado por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) dormindo no táxi que havia acabado de roubar. Ao chegar preso à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Farley Carvalho de Oliveira, de 30 anos, ainda pediu aos PMs para ficar mais um pouco na viatura que o transportava para aproveitar o ar-condicionado e continuar seu cochilo.
O caso ocorreu por volta das 2h30. Os policiais faziam um patrulhamento quando viram um Logan táxi parado na Rua Cerqueira Daltro com a porta do motorista aberta. Os agentes descobriram que o carro havia sido roubado horas antes perto da estação de metrô de Colégio, também na Zona Norte. Ao se aproximarem do veículo, os PMs encontraram Farley dormindo, com uma arma falsa a seu lado, no bando do carona.
O suspeito contou aos policiais que havia roubado o carro para fazer corridas como taxista e, assim, ganhar algum dinheiro. Como estava muito cansado, acabou parando para dormir. Na Cidade da Polícia, Farley foi reconhecido pelo taxista como o homem que o assaltara.
Procurada para comentar a prisão, a assessoria de imprensa da Polícia Militar disse, em nota, que "até o momento não temos essa ocorrência".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados