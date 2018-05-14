Suspeito rouba táxi e é preso momentos depois dormindo no veículo

Farley foi levado para a Cidade da Polícia Crédito: Reprodução

Um suspeito foi preso, na madrugada desta segunda-feira, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, ao ser encontrado por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) dormindo no táxi que havia acabado de roubar. Ao chegar preso à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Farley Carvalho de Oliveira, de 30 anos, ainda pediu aos PMs para ficar mais um pouco na viatura que o transportava para aproveitar o ar-condicionado e continuar seu cochilo.

O caso ocorreu por volta das 2h30. Os policiais faziam um patrulhamento quando viram um Logan táxi parado na Rua Cerqueira Daltro com a porta do motorista aberta. Os agentes descobriram que o carro havia sido roubado horas antes perto da estação de metrô de Colégio, também na Zona Norte. Ao se aproximarem do veículo, os PMs encontraram Farley dormindo, com uma arma falsa a seu lado, no bando do carona.

O suspeito contou aos policiais que havia roubado o carro para fazer corridas como taxista e, assim, ganhar algum dinheiro. Como estava muito cansado, acabou parando para dormir. Na Cidade da Polícia, Farley foi reconhecido pelo taxista como o homem que o assaltara.

Procurada para comentar a prisão, a assessoria de imprensa da Polícia Militar disse, em nota, que "até o momento não temos essa ocorrência".