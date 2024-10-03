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Crime em Goiás

Suspeito de matar mulheres com espada é indiciado por duplo feminicídio

Renan dos Santos confessou que matou Luana Meirelles, sua companheira, e Ana Júlia, sua ex
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2024 às 07:04

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 07:04

O homem suspeito de matar a namorada e a ex-companheira com uma espada foi indiciado por duplo feminicídio. Os crimes aconteceram no município de Edeia (GO) em 19 de setembro, e o indiciamento foi divulgado nesta terça-feira (1º) pela Polícia Civil.
Inquérito apontou homicídio qualificado. O inquérito aponta que o crime teria acontecido por motivo torpe, com meio cruel, de maneira que dificultou a defesa das vítimas e aconteceu contra mulheres em razão da condição do sexo feminino.
Homem foi preso após matar mulheres com golpe de espada
Homem foi preso após matar mulheres com golpe de espada Crédito: Reprodução
Investigação diz que Renan dos Santos ficou inconformado com separação. A então namorada do suspeito desconfiou que ele estaria enviando mensagens para a ex-companheira, identificada como Ana Julia Ribeiro Fernandes, e pediu para uma amiga mandar mensagem a questionando sobre a situação. A ex-mulher de Renan encaminhou prints e comprovou que ele a estava procurando. Diante da confirmação, a atual namorada pediu que ele fosse até a casa para buscar suas coisas, mas ele não se conformou com o término.
A namorada tentou impedir que o homem matasse a ex, mas foi golpeada, diz inquérito. Após a notícia do término, o suspeito pegou uma espada artesanal que possuía há alguns anos e declarou que iria ao trabalho de Ana Julia para matá-la. A atual namorada tentou impedir a ação e empurrou o homem, mas ele reagiu desferindo um golpe de espada na cabeça da mulher. Em seguida, a vítima foi atingida novamente por, pelo menos, 13 vezes, segundo o laudo e morreu no local.
Luana Meirelles e Ana Júlia Ribeiro foram assassinadas em Edéia, Goiás
Luana Meirelles e Ana Júlia Ribeiro foram assassinadas em Edéia, Goiás Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após matar a atual namorada, Renan foi atrás da ex. O suspeito foi de bicicleta até a loja de variedades domésticas onde Ana Julia trabalhava. Ao chegar, Renan abordou a mulher enquanto ela atendia um cliente e começou a golpeá-la com a espada, impedindo qualquer chance de defesa da vítima, segundo a Polícia Civil. Ela chegou a ser socorrida com vida e foi internada em estado gravíssimo, mas morreu dois dias depois no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
Renan tentou fugir do local de bicicleta, mas foi contido por populares e se rendeu. Ele foi encaminhado à Delegacia de Edeia, onde foi preso em flagrante. O suspeito teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.
Investigação apurou que Ana Julia sofreu violência doméstica enquanto se relacionava com o suspeito. A polícia verificou que Renan ameaçou e agrediu fisicamente a ex-companheira por cerca de quatro anos, mas nunca foi denunciado pela vítima.
Ao site G1 Goiás, o advogado de defesa de Renan informou que acompanha o inquérito policial que foi instaurado, buscando a garantia de que ele responda o processo na forma que a lei determina.

Em caso de violência, denuncie

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.
Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência.
A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.
O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.

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