Home
>
Brasil
>
Suspeito de matar Marielle recebeu depósito de R$ 100 mil em espécie

Suspeito de matar Marielle recebeu depósito de R$ 100 mil em espécie

Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz foram presos na terça-feira (12), acusados de terem assassinado a vereadora e o motorista Anderson Gomes -eles negam