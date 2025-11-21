Home
>
Brasil
>
Suspeito de assassinar mãe e irmã morre em confronto com a polícia em SC

Suspeito de assassinar mãe e irmã morre em confronto com a polícia em SC

O homem poderia estar em surto, de acordo com a corporação; as vítimas foram identificadas como Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e Talia da Silva Silveira, 28, e o suspeito, como Kelvin da Silva Silveira

CARLOS VILLELA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:03

Viatura da Polícia Militar de Santa Catarina
Viatura da Polícia Militar de Santa Catarina Crédito: Divulgação/PMSC

Mãe e filha foram encontradas mortas nesta quinta-feira (20) em Criciúma (SC). O suspeito, da mesma família, foi morto após confronto com a Polícia Militar. O homem poderia estar em surto, de acordo com a corporação. As vítimas foram identificadas como Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e Talia da Silva Silveira, 28, e o suspeito, como Kelvin da Silva Silveira.

Recomendado para você

O homem poderia estar em surto, de acordo com a corporação; as vítimas foram identificadas como Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e Talia da Silva Silveira, 28, e o suspeito, como Kelvin da Silva Silveira

Suspeito de assassinar mãe e irmã morre em confronto com a polícia em SC

Os artigos estavam avaliados em pelo menos R$ 2,1 milhões, segundo a polícia; a PM não detalhou o valor de cada um, mas afirmou que, segundo a joalheria, o mais barato custava R$ 30 mil

PM recupera 37 de 70 relógios de luxo roubados de joalheria em shopping de SP

Segundo a polícia, Luiz Felipe Honorato Romão, conhecido como Mangabinha, disse publicamente, há seis meses, ter atacado o policial civil José Antônio Lourenço Junior

Homem suspeito de matar policial civil é morto em operação no RJ

Agentes foram acionados após denúncia de que duas pessoas estavam feridas após ataque em uma casa no bairro Vila São José. Ao chegarem ao local, encontraram Kelvin, filho de Rita, com uma espingarda e em estado de agitação. De acordo com a polícia, o homem apontou a arma para os agentes e foi então baleado. Kelvin caminhou em direção ao pátio de casa, onde caiu, ainda segundo os agentes. O Samu foi acionado para atendimento, e o homem morreu no local.

Durante revista na casa, foi encontrado um buraco no porão, e a suspeita é que seria usado como cova para enterrar os corpos. Talia foi encontrada morta no pátio da casa, e o corpo da mãe estava em um quarto. Ambas tinham ferimentos aparentemente causados por arma branca. A casa estava revirada e tinha marcas de sangue em diferentes cômodos. Vizinhos relataram à polícia que o suspeito seria usuário de drogas e estaria frequentemente alterado.

Leia mais

Imagem - Homem suspeito de matar policial civil é morto em operação no RJ

Homem suspeito de matar policial civil é morto em operação no RJ

Imagem - PM recupera 37 de 70 relógios de luxo roubados de joalheria em shopping de SP

PM recupera 37 de 70 relógios de luxo roubados de joalheria em shopping de SP

Imagem - Traficantes do Rio usam redes sociais para se exibir e promover bets ilegais

Traficantes do Rio usam redes sociais para se exibir e promover bets ilegais

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais