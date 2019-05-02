Home
SUS oferece mais três remédios para jovens transplantados de fígado

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), poderão ser prescritos os imunossupressores basiliximabe, everolimo e timoglobulina