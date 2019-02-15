Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Surfista é mordido no rosto por tubarão em Fernando de Noronha
Saúde estável

Surfista é mordido no rosto por tubarão em Fernando de Noronha

Morador levou 33 pontos na cabeça e segue internado; ele diz ter sido 'imprudente' por ficar no mar no horário em que animal costuma se alimentar

Publicado em 

15 fev 2019 às 15:04

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 15:04

Surfista foi mordido no rosto por tubarão em Fernando de Noronha Crédito:
Um novo incidente envolvendo tubarões foi registrado na ilha de Fernando de Noronha na quinta-feira (14). O surfista Vinícius Cavalcanti, de 31 anos, morador do local, foi mordido no rosto enquanto surfava na praia Cacimba do Padre. Ele levou 33 pontos na cabeça e segue internado.
Segundo a administração de Fernando de Noronha, o surfista foi socorrido com ferimentos na face, pescoço e orelha e passou por um procedimento de sutura que levou quase 5 horas. Cavalcanti está internado no Hospital São Lucas, com quadro estável.
Em postagem nas redes sociais, o surfista diz ter sido "imprudente" por permanecer no mar no fim da tarde e junto a um cardume de sardinhas. "Eu não fui atacado por um tubarão. Eu caí em cima dele, que fez o que qualquer ser faria, apenas se defendeu", escreveu.
> Atleta de kitesurfe se choca com tubarão em treino na República Dominicana
"Mesmo após ver que tinha tubarão na água, continuei ali. E, sabe de uma coisa? Mal posso esperar para estar dentro daquele lugar maravilhoso, pegando essas ondas lindas! Sendo feliz, me conectando ao oceano. O que aconteceu foi um incidente, apenas isso. Aprendi bem a lição, não surfo mais final de tarde, com os bichos ali, se alimentando. Mas, enquanto tiver saúde vou pegar onda, eu preciso do mar!"
Nadar próximo a peixes na ilha entre as 6 e 8 horas e depois das 18 horas não é recomendado, diz o pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Jonas Rodrigues. "Ele foi surfar na hora que o tubarão estava se alimentando. Foi ferido por uma reação."
> Homem morre após ser atacado por tubarão na Austrália
"A ilha é o berçário dessa espécie de tubarão, o tubarão-limão. E esse é o horário de alimentação do animal", explicou Rodrigues. Ele destacou, ainda, que essa espécie pode ter comportamento agressivo nesse tipo de situação, tanto que se envolveu em outro incidente na ilha no fim do ano passado.
A praia Cacimba do Padre deve receber o campeonato mundial de surfe Hang Loose Pro Contest na próxima terça-feira, 19. Por conta do incidente, a administração da ilha convocou uma reunião com os organizadores do evento em conjunto com o Corpo de Bombeiros e pesquisadores para deliberar novas medidas de segurança. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tubarão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados