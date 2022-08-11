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Folha de São Paulo

Superlua pode ser novamente vista nesta quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem gosta de olhar para o céu à noite, esta quinta-feira (11) pode ser especial. É que, se o clima ajudar, será possível observar mais um...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:39

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:39

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem gosta de olhar para o céu à noite, esta quinta-feira (11) pode ser especial. É que, se o clima ajudar, será possível observar mais uma Superlua. As informações são da Agência Brasil.
Mas o que significa esse termo? Segundo os astrônomos, o nome Superlua é dado quando ela passa mais perto da Terra, durante a Lua Cheia, e quando o lado que sempre vemos está todo iluminado pelo Sol.
Essa aproximação ocorre por causa de variações na órbita lunar. Quem explica é a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional.
Segundo a astrônoma, a órbita da Lua tem dois pontos: o apogeu, quando ela passa mais longe da Terra, a 405 mil quilômetros de distância; e o perigeu, quando ela fica a pouco mais de 360 mil quilômetros de nosso planeta. Ou seja, 43 mil quilômetros mais próxima.
As Superluas ocorrem de 3 ou 4 vezes ao longo do ano. Esta é a última de 2022.

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