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Mais brilhante

Superlua azul ocupará o céu a partir desta segunda (19)

Uma superlua ocorre quando a Lua está no perigeu — ponto mais próximo da Terra — e pode ser vista por completo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2024 às 07:07

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 07:07

Se você olhar para o céu nesta segunda-feira (19), poderá se deparar com uma superlua azul  — isso se um céu limpo, sem nuvens, ajudar. A Lua cheia durará de domingo até a manhã de quarta-feira (21).
Uma superlua ocorre quando a Lua está no perigeu — ponto mais próximo da Terra — e pode ser vista por completo. Elas recebem este nome por parecerem as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano.
Logo na noite desta terça-feira, 1.º, haverá uma superlua, nome popular da lua cheia ou nova.
Logo na noite desta terça-feira, 1.º, haverá uma superlua, nome popular da lua cheia ou nova. Crédito: Divulgação/Observatório Heller & Jung
O termo Lua azul é usado quando vemos a Lua cheia duas vezes no mesmo mês. Quando uma Lua cheia ocorre no começo de um mês, o clico lunar completo pode ser feito, dando a chance de mais uma Lua cheia no mês.
O caso desta Lua azul, contudo, se trata de um fenômeno sazonal, quando ocorrem quatro Luas cheias em uma única estação do ano, em vez das três esperadas para cada estação.
De acordo com um artigo de Gordon Johnston, membro aposentado da Nasa, embora a superlua desta segunda-feira não vá parecer azul de fato, por ser a terceira Lua cheia da estação, será de toda forma uma Lua azul.
Ele conta que o termo "blue moon" (Lua azul, em inglês) apareceu pela primeira vez em 1528.

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