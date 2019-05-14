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Julgamento

STJ começa a julgar habeas corpus de Michel Temer

O ex-presente está preso, por determinação da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no batalhão da Polícia Militar, em São Paulo

Publicado em 

14 mai 2019 às 17:58

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 17:58

Plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar há pouco habeas corpus protocolado pela defesa do ex-presidente Michel Temer. O caso é julgado pela Sexta Turma do tribunal.
Na semana passada, Temer foi preso, pela segunda vez, por determinação da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sediado no Rio de Janeiro. Ele está preso em batalhão da Polícia Militar de São Paulo.
A defesa de Michel Temer afirma no pedido de habeas corpus que o ex-presidente não praticou nenhum crime e não há fundamentos para justificar a prisão. "O paciente [Temer] nunca integrou organização criminosa nem praticou outras modalidades de crime, muito menos constitui ameaça à ordem pública. Sua liberdade não coloca em risco a instrução criminal, nem a aplicação da lei penal. Teve sua prisão preventiva decretada, sem que se indicasse nenhum elemento concreto a justificá-la", diz a defesa.
A Sexta Turma é composta pelos ministros Nefi Cordeiro, Laurita Vaz, Rogerio Schietti e Antonio Saldanha Palheiro, relator do caso. Sebastião Reis Júnior se declarou impedido e não vai participar do julgamento, que contará com quatro votos. Caso haja empate na votação, Temer poderá ser beneficiado com resultado positivo para ganhar a liberdade.
> Temer é transferido para batalhão da PM em São Paulo

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