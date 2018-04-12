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Operação Lava Jato

STF retoma julgamento de habeas corpus de Palocci

Acompanhado por Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux, o relator Edson Fachin votou pela rejeição do pedido de liberdade do ex-ministro

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 18:02
Antônio Palocci, ex-ministro Crédito: Giuliano Gomes
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-ministro Antonio Palocci, preso preventivamente desde setembro de 2016. Relator do caso, o ministro Edson Fachin já votou ontem para não conceder o pedido ao ex-ministro, e foi acompanhado por Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Primeiro voto da segunda parte do julgamento, a ministra Rosa Weber acompanhou Fachin, não concedendo o habeas corpus a Palocci.
Para Fachin, a liberdade de Palocci pode comprometer a ordem pública. Ele também disse que não vê ilegalidades na prisão. O cenário revela a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração do crime e prática de futuras infrações, disse o relator sobre Palocci, preso em Curitiba (PR) no âmbito da Operação Lava Jato.
Os ministros passaram a tarde ontem decidindo questões preliminares sobre o processo de Palocci. A primeira votação analisou se Fachin, como relator, poderia ter retirado o caso da Segunda Turma da Corte, a qual compõe, e submeter o habeas corpus para análise do plenário, com os 11 ministros. Depois, os ministros decidiram que não poderiam analisar o habeas corpus porque Palocci foi condenado em primeira instância enquanto aguardava tramitar no STF o pedido de liberdade contra a prisão preventiva.
A defesa de Palocci entrou com o pedido no Supremo em abril de 2017, e sua condenação em primeira instância ocorreu em junho do mesmo ano. O juiz federal Sergio Moro, de Curitiba, sentenciou Palocci a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seu caso ainda não foi julgado em segunda instância.
Apesar da maioria de os ministros decidir que o habeas corpus estava prejudicado em função desses fatos, Fachin optou por analisar o processo de ofício. Isso acontece quando o ministro entende que, apesar de não poder aceitar o habeas corpus por problemas processuais, é necessário avaliar se existe alguma ilegalidade na prisão do réu.
Então, perto do fim da sessão plenária de ontem, Fachin respondeu a defesa e aos colegas do plenário que não vislumbrava ilegalidades na prisão preventiva de Palocci. Inicialmente, não estava decidido se os demais ministros também votariam o habeas corpus de ofício.
Mas, depois de Barroso, Fux e Moraes anunciarem que acompanhariam o relator, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, anunciou que os votos dos demais ministros seriam colhidos na sessão de hoje.
Votaram para não admitir o habeas corpus de Palocci os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia. Foram contra Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello.

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