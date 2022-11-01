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Eleições 2022

STF diz que Bolsonaro reconheceu resultado das eleições ao determinar início da transição

Tribunal emite nota pouco antes de presidente ir ao Supremo para reunião com ministros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2022 às 19:41

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 19:41

José Marques

BRASÍLIA, DF - O Supremo Tribunal Federal (STF) disse, em nota oficial nesta terça-feira (1º), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu o resultado final das eleições "ao determinar o início da transição".
O Supremo disse que "consigna a importância do pronunciamento do presidente da República" por esse motivo e também "em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios".

Confira abaixo o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após derrota para Lula:

A nota foi emitida pouco antes do próprio presidente Bolsonaro chegar ao Supremo para se reunir com os ministros, por volta das 17h40. Ele não falou com a imprensa.
Ele seguiu para o gabinete da presidente do STF, Rosa Weber, onde também estavam os ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
O ministro Paulo Guedes (Economia) também participaria da reunião. Antes de entrar, ele disse que Bolsonaro "sempre jogou nas quatro linhas da Constituição".

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