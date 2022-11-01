STF diz que Bolsonaro reconheceu resultado das eleições ao determinar início da transição

José Marques
BRASÍLIA, DF - O Supremo Tribunal Federal (STF) disse, em nota oficial nesta terça-feira (1º), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu o resultado final das eleições "ao determinar o início da transição".
O Supremo disse que "consigna a importância do pronunciamento do presidente da República" por esse motivo e também "em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios".
Confira abaixo o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após derrota para Lula:
A nota foi emitida pouco antes do próprio presidente Bolsonaro chegar ao Supremo para se reunir com os ministros, por volta das 17h40. Ele não falou com a imprensa.
Ele seguiu para o gabinete da presidente do STF, Rosa Weber, onde também estavam os ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
O ministro Paulo Guedes (Economia) também participaria da reunião. Antes de entrar, ele disse que Bolsonaro "sempre jogou nas quatro linhas da Constituição".