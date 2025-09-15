Home
SP: Nitazeno, droga mais forte que fentanil e heroína é apreendida

Em janeiro deste ano, a Polícia Federal usou o formulário de notificação de novas substâncias psicoativas para pedir à Anvisa a inclusão do nitazeno na lista de substâncias entorpecentes proscritas

José Maria Tomazela

Estadão Conteúdo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:59

Vegetais triturados, recipientes de produtos químicos, balança de precisão e um saco plástico com nitazeno encontrados nos fundos de uma casa em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de SP, que foi alvo de uma operação da PF
Vegetais triturados, recipientes de produtos químicos, balança de precisão e um saco plástico com nitazeno encontrados nos fundos de uma casa em SP Crédito: PF/Reprodução

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 13, em São Paulo, suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida na produção e distribuição de entorpecentes à base de nitazeno, droga considerada mais potente que fentanil e heroína e com alto potencial de causar overdose. É a primeira vez que uma operação tem como alvo esse composto químico que foi identificado recentemente no País.

Em janeiro deste ano, a Polícia Federal usou o formulário de notificação de novas substâncias psicoativas para pedir à Anvisa a inclusão do nitazeno na lista de substâncias entorpecentes proscritas

A operação foi deflagrada com base na investigação realizada após a primeira apreensão dessa substância no Brasil, em dezembro do ano passado. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, todos em endereços localizados na cidade de São Paulo. Os investigados, que não tiveram os nomes divulgados, terão as condutas individualizadas e podem responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e organização criminosa. A reportagem não conseguiu contato com a defesa deles.

Laboratório na Grande SP

A apreensão que deu origem à operação atual aconteceu no dia 12 de dezembro, quando a PF localizou um laboratório clandestino de drogas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O local era utilizado para fazer drogas sintéticas, conhecidas como drogas K. Ao analisar o material apreendido, os agentes identificaram o uso de nitazeno, substância química de alto poder psicotrópico, importada ilegalmente. Foi a primeira apreensão da substância no país, segundo a PF.

Em janeiro deste ano, o Departamento de Polícia Federal usou o formulário de notificação de novas substâncias psicoativas para pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a inclusão do nitazeno (N-desetil etonitazeno) na lista de substâncias entorpecentes proscritas. O pedido foi acatado. A medida tem repercussão no direito penal, pois a substância passa a ser considerada droga entorpecente, de uso proibido.

Em março, ao votar favorável à inclusão, o diretor da Anvisa e relator do pedido, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, afirmou que as substâncias denominadas "nitazenos" possuem potencial analgésico, porém, podem causar depressão respiratória com alto risco de abuso e toxicidade, e, por isso, sem uso terapêutico. Em seu voto, ele acrescenta que os nitazenos podem proporcionar aos usuários efeitos semelhantes ao de opioides, como a morfina e o fentanil, mas algumas substâncias da classe são muito mais potentes.

"Isso significa que doses substancialmente menores são necessárias para atingir os efeitos desejados pelos usuários o que aumenta o risco de overdose acidental", escreveu.

