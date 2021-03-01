  • Início
  • Brasil
  • SP entregará 21 milhões de vacinas do Butantan para a Saúde, diz Doria
Em março

SP entregará 21 milhões de vacinas do Butantan para a Saúde, diz Doria

Até o fim de abril está previsto o repasse ao Ministério da Saúde de 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato assinado entre o Butantan e a pasta

Publicado em 01 de Março de 2021 às 14:20

Agência Estado

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Butantan deve entregar até o fim do mês de março 21 milhões de doses da vacina produzida pelo instituto contra a Covid-19, a Coronavac. Até o fim de abril está previsto o repasse ao Ministério da Saúde de 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato assinado entre o Butantan e a pasta.
Segundo o governador de São Paulo, o Butantan passou a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana a fim de agilizar a produção e envase das vacinas. Conforme Doria, para esta quinta-feira (4) está prevista a chegada ao País de novo lote com 8 mil litros de insumos - o equivalente a 14 milhões de doses - para a produção de vacinas.
Doria apresenta nesta segunda-feira (1º), informações sobre o combate ao coronavírus no Estado de São Paulo. A entrevista tem participação de secretários e especialistas que vão passar detalhes sobre o combate à covid-19.

