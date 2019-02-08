Home
Sobrevivente do incêndio: 'Foi coisa de Deus estar vivo'

O jogador Samuel Barbosa Costa, 16, das categorias de base do Flamengo, afirmou que foi um pesadelo o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu nesta sexta-feira