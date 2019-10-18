Home
Sobe para 6 o número de mortos em desabamento de edifício em Fortaleza

Quatro pessoas ainda estão desaparecidas

Renato Vasconcelos

Estadão Conteúdo

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 11:50

 - Atualizado há 6 anos

Prédio de sete andares desabou em área nobre de Fortaleza Crédito: Reprodução/SVM

Subiu para seis o número de mortos no desabamento do Edifício Andréa, em Fortaleza. Na noite desta quinta-feira (17), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará conseguiram retirar dos escombros o corpo de Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas.

Além da sexta vítima, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confirmou a identidade da quinta pessoa morta, retirada do local do desabamento também na quinta. Trata-se de Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos. As demais vítimas identificadas são Nayara Pinho Silveira, de 31, Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60, Izaura Marques de Menezes, de 81, e Frederick Santana dos Santos, de 30.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que os trabalhos de busca continuaram durante toda a madrugada desta sexta-feira (18). "Servidores do Sistema de Segurança cearense atuam de forma ininterrupta nas buscas por sobreviventes", diz a nota.

RESGATADOS

Até o momento, sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Dos resgatados, três já tiveram alta. A situação de uma das pacientes não foi divulgada pela família, porém o quadro dos demais é estável.

