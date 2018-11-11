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Tragédia

Sobe para 15 número de mortos em deslizamento em Niterói

Outras 10 pessoas ficam feridas na tragédia que aconteceu na madrugada deste sábado (10)

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 20:21
Deslizamento no Morro da Boa Esperança em Niterói (RJ), na madrugada deste sábado (10). Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
Subiu para 15 o número de mortos em um deslizamento de terra e pedras na madrugada de sábado (10), em Niterói, região metropolitana do Rio. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Inicialmente, 11 pessoas foram resgatadas com vida, mas o menino Arthur Caetano Carvalho, que estava internado em estado gravíssimo, faleceu às 12h59 deste domingo, informou a Secretaria de Estado de Saúde. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local, mas não há registro de que ainda haja desaparecidos, informou a assessoria de imprensa da corporação.
Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o menino Arthur apresentou "piora de seu quadro clínico e consequente parada cardíaca, com múltipla falência dos órgãos". Atingido pelo desabamento de sua casa, Arthur, de 3 anos, "esteve gravíssimo nas últimas horas". "Todos os procedimentos para reverter o quadro foram adotados, porém não houve resposta clinica do paciente", diz a nota da secretaria. Nicole, irmã de Arthur, de apenas 10 meses, foi resgatada já morta.
> Deslizamento de rocha em Niterói era difícil de prever, diz prefeito
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), decretou luto oficial de três dias e prometeu atualizar as informações sobre risco de deslizamento nas favelas da cidade, mas voltou a afirmar que o Morro da Boa Esperança, onde houve o deslizamento, não apresentava risco elevado.

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