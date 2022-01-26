Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sob olhar de Ronaldo, Cruzeiro supera URT por 3 a 0 em estreia no Mineiro
Aprovação do Fenômeno

Sob olhar de Ronaldo, Cruzeiro supera URT por 3 a 0 em estreia no Mineiro

Com o novo dono nas tribunas, time celeste contou com boa atuação ofensiva para debutar com ótima vitória no estadual
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:16

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:16

A estreia do Cruzeiro na temporada foi promissora. Na tarde desta quarta-feira, recebeu a URT pelo Campeonato Mineiro e venceu por 3 a 0, com gols de Thiago, Felipe Machado e Edu. A partida realizada no Independência, em Belo Horizonte (MG), foi acompanhada de perto pelo ex-jogador Ronaldo, agora acionista majoritário do clube.
Cruzeiro
O Cruzeiro estreou com ótima vitória no Campeonato Mineiro 2022 Crédito: Dudu Macedo /Fotoarena
O Cruzeiro deixou o torcedor empolgado com futebol ofensivo e vitória contundente. Os três gols saíram de forma parecida, com cruzamentos das laterais e bom posicionamento dos atacantes. João Paulo foi um dos principais jogadores, com duas assistências. Após a saída do ídolo Fábio, Denivys foi titular. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez duas grandes defesas, apesar de os lances terem sido invalidados por impedimentos.
Com grande apoio da torcida, o Cruzeiro dominou as ações do primeiro tempo. O único lance da URT foi em um cabeçada dentro da área de Daniel Passira. A bola ficou viva na pequena área, mas a defesa afastou.
Os mandantes criaram com Machado, Giovanni, entre outros. No final, aumentou a pressão e quase marcou com João Paulo, mas o goleiro Gustavo fez grande defesa. Mas, aos 41 minutos, o placar foi aberto com Thiago, que esticou todo dentro da área para completar cruzamento.
Cruzeiro
Dono do Cruzeiro, Ronaldo marcou presença na estreia celeste no Campeonato Mineiro Crédito: Dudu Macedo /Fotoarena
No segundo tempo, o Cruzeiro manteve o ritmo e ampliou rápido, aos 10. João Paulo cruzou na marca do pênalti e Machado se adiantou ao marcador para finalizar de primeira. O terceiro gol veio dos pés de Edu. Logo depois de entrar, ele assustou, mas seu chute parou no goleiro.
Aos 25, porém, em novo cruzamento de João Paulo, Edu deu um carrinho no ar para marcar. Apesar de mais algumas chances para os dois times, o placar não se alterou mais.
Agora com três pontos, o Cruzeiro volta a campo no domingo, às 11h, quando visita o Athletic, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. No mesmo dia, às 16h, a URT recebe a Caldense no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.

Veja Também

Cruzeiro tem interesse no zagueiro Oliveira, do Atlético-GO

FIFA dá baixa no Transfer Ban e Cruzeiro está liberado para registrar novos atletas

Cruzeiro anuncia a contratação do lateral Matheus Bidu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados