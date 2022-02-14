Sisu 2022: inscrições abrem nesta terça-feira; veja como se candidatar

As vagas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Os interessados podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2022.

Os 10 cursos com maior oferta de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, ciências biológicas, matemática, direito, química, física, agronomia, interdisciplinar em ciência e tecnologia e engenharia civil.

Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

CRONOGRAMA DO SISU

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro

15 a 18 de fevereiro Resultado da chamada única: 22 de fevereiro

22 de fevereiro Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março

23 de fevereiro a 8 de março Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

22 de fevereiro a 8 de março Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março

Os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera: A partir de 10 de março ocorre a convocação dos selecionados por meio dessa lista.

NO ES, UFES E IFES ABREM 4,5 MIL VAGAS