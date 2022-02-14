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Não perca tempo!

Sisu 2022: inscrições abrem nesta terça-feira; veja como se candidatar

Estudante precisa ter atenção à quantidade de vagas e às normas de cada instituição de ensino. Prazo para se cadastrar termina no dia 18 de fevereiro

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 fev 2022 às 16:49
Os estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior podem se inscrever, a partir desta terça-feira (15), no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos terão até sexta-feira (18) para fazer a inscrição. Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 84,5% das vagas são para instituições federais (universidades e institutos).
As vagas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Os interessados podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

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Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2022.
Os 10 cursos com maior oferta de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, ciências biológicas, matemática, direito, química, física, agronomia, interdisciplinar em ciência e tecnologia e engenharia civil.
Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

CRONOGRAMA DO SISU

  • Inscrições: 15 a 18 de fevereiro
  • Resultado da chamada única: 22 de fevereiro
  • Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março
  • Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março
  • Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março
Os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera: A partir de 10 de março ocorre a convocação dos selecionados por meio dessa lista.

NO ES, UFES E IFES ABREM 4,5 MIL VAGAS

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abrem as inscrições para o Sisu nesta terça com a oferta de mais de 4,5 mil vagas. 

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