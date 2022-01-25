Diretor do Inep responsável por coordenar o Enem deixa o cargo

O diretor de Daeb (Avaliação da Educação Básica) do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Anderson Soares Furtado Oliveira, deixou o cargo nesta terça-feira (25). A exoneração, a pedido, foi publicada no Diário Oficial da União. Servidor de carreira, ele estava no cargo desde maio do ano passado, mas foi oficializado em julho.

O Inep é responsável, entre outras coisas, pela elaboração da prova do Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A saída de Oliveira ocorre em meio a uma série de trocas no órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) -o diretor de Avaliação da Educação Básica é quem coordena a prova.

Na semana passada, o diretor de Gestão e Planejamento, Alexandre Avelino Pereira, também foi exonerado. Novas trocas no alto comando do órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) já eram esperadas. Neste caso, a demissão está relacionada com a crise que eclodiu no órgão em novembro passado, como a Folha mostrou.

A avaliação das lideranças do Inep é de que Pereira fez parte de resistências dentro do órgão para atender planos do governo, como a tentativa de terceirizar o banco de itens das avaliações. A diretoria de Gestão e Planejamento é responsável, entre outras coisas, pela logística de exames, como o Enem.

A demissão de Pereira ocorreu após o fim da aplicação da edição de 2021, cuja reaplicação da prova acabou no último domingo (16).