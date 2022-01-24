Helicóptero do Ibama é alvo de ataque em Manaus

Como ficou o helicoptero do Ibama após o incêndio criminoso Crédito: PM/AM

Segundo o governo do Amazonas, as imagens foram encaminhadas para a Polícia Federal, que conduzirá as investigações.

"A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está prestando total apoio aos trabalhos do órgão federal. O atendimento inicial da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e o Departamento de Polícia Técnico- Científica (DPTC-AM), que estiveram no local", afirmou o governo em nota.

Já o Ibama diz por meio de nota que enviou uma equipe para verificar a situação no local, onde constatou que os criminosos tentaram incendiar duas aeronaves. O órgão afirma ainda que acionou imediatamente a Polícia Federal. ​

Em novembro do ano passado, uma operação policial destruiu 69 embarcações utilizadas para garimpo ilegal no rio Madeira. Agentes do Ibama participaram da ação.

Não é a primeira vez que que o órgão é alvo de ataques. Em 2020, um agente do instituto foi agredido com uma garrafada no rosto após uma operação contra desmatamento na Amazônia, no estado do Pará.

Durante a operação, fiscais queimaram três caminhões e dois tratores usados para retirada ilegal de madeira e apreenderam um caminhão.

Quando deixaram a área, pessoas no local queimaram uma ponte e cercaram o veículo apreendido. Após uma breve discussão entre um fiscal e um dos presentes, um homem jogou uma garrafa no agente.

Já em 2017, em retaliação a uma operação contra garimpo, homens armados invadiram e queimaram os escritórios do Ibama, do Incra e do ICMBio em Humaitá, no sul do Amazonas. Ameaçados, os servidores fugiram de suas casas para se abrigar no quartel do Exército.

Sob o governo Bolsonaro, o Ibama vem sofrendo cortes de verbas e limitações em sua capacidade de fiscalização. A aplicação dos chamados termos de embargo despencou 60% nos seis primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.