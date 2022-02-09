Confira suas notas

Enem 2021: Inep divulga resultados dos candidatos. Veja como consultar

Notas dos candidatos que fizeram o último exame estão disponíveis na página do participante. Estudantes podem usá-las para tentar vagas em instituições de ensino públicas e privadas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:23

Redação de A Gazeta

Enem 2021: Inep divulga resultados Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto
Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já podem conferir o seu desempenho nas provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a divulgação dos resultados finais do exame para esta quarta-feira (9). A princípio, os resultados seriam divulgados em 11 de fevereiro.
Com as notas divulgadas, os estudantes podem usá-las para tentar vagas em instituições de ensino públicas e privadas, além de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni).

COMO VER A NOTA DO ENEM

As notas estão disponíveis na Página do Participante. Para acessar a Página do Participante e visualizar as notas no Enem 2021, é necessário utilizar o login único da Plataforma.
Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperá-la: basta acessar a página do Governo, digitar o CPF e clicar em “Avançar”.
Em seguida, clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação (por meio do aplicativo Meu gov.br, dos bancos credenciados, do Internet Banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto – SMS), preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

