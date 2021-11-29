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Enem 2021

Enem 2021 tem o menor número de participantes desde 2004

Dos 3,1 milhões de inscritos esperados, 930 mil não compareceram ao exame, sendo  29,9% de faltosos; as provas se encerraram neste domingo (28)

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 18:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2021 às 18:00
Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira (29)
Fizeram de fato o Enem 2.179.559 pessoas. É o menor número de participantes desde 2004, quando a prova funcionava apenas como uma avaliação. Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O Enem 2021, realizado nos dias 21 e 28 deste mês, registrou 29,9% de faltosos. Dos 3,1 milhões de inscritos esperados, 930 mil não compareceram ao exame.
Fizeram de fato o Enem 2.179.559 pessoas. É o menor número de participantes desde 2004, quando a prova funcionava apenas como uma avaliação.
Dessa forma, este foi o menor número de inscritos desde que o Enem é usado como acesso ao ensino superior.
Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (29) em entrevista coletiva concedida em Brasília pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Danilo Dupas Ribeiro.
Na prova impressa, a abstenção foi de 29,5%. Já na aplicação digital, que teve 69 mil inscrições confirmadas, a taxa de faltosos foi de 50,1%.
Na última edição do exame, mais da metade faltou. A prova havia sido realizada em meio ao aumento de casos de Covid-19 no país.
Apesar disso, o ministro da Educação classificou a aplicação como um sucesso.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Esta edição já começou marcada por receber o menor número de inscrições dos últimos 14 anos, além registrar a menor proporção de inscritos pretos, pardos, indígenas e pobres.
Às vésperas do início do Enem, servidores do Inep, órgão responsável pela elaboração da prova, fizeram uma série de denúncias sobre assédio moral que sofreram para suprimir perguntas com temas considerados inadequados pela gestão do órgão.

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