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Homicídios

Sete pessoas são mortas em ataques em Fortaleza

Ao menos outras sete teriam ficado feridas

Publicado em 10 de Março de 2018 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 13:30
Ataques deixam sete mortos em Fortaleza Crédito: Reprodução | Globo News
Sete pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas em três ataques no bairro de Benfica, em Fortaleza, no final da noite desta sexta-feira (9), por volta das 23h30. Os homicídios ocorreram em três pontos diferentes: na Praça da Gentilândia, na Vila Demétrio e na Rua Joaquim Magalhães.
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Segundo a GloboNews, a polícia informou que os criminosos planejavam um ataque à sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). No caminho, encontraram um torcedor com a camisa o clube e o executaram. Depois, o grupo se dividiu e foi para a sede do TUF e para a Praça Gentilândia, onde costumam se reunir estudantes universitários. Lá, quatro pessoas que estavam em frente a um bar foram surpreendidas por homens armados, que começaram a atirar. Três morreram no local e uma a caminho do hospital. Uma quinta foi internada em estado grave.
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Segundo testemunhas, pelo menos três homens participaram do ataque. O caso está a cargo do DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Fortaleza. Até a manhã deste sábado, ninguém havia sido preso.

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