Sete pessoas são mortas em ataques em Fortaleza

Sete pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas em três ataques no bairro de Benfica, em Fortaleza, no final da noite desta sexta-feira (9), por volta das 23h30. Os homicídios ocorreram em três pontos diferentes: na Praça da Gentilândia, na Vila Demétrio e na Rua Joaquim Magalhães.

Segundo a GloboNews, a polícia informou que os criminosos planejavam um ataque à sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). No caminho, encontraram um torcedor com a camisa o clube e o executaram. Depois, o grupo se dividiu e foi para a sede do TUF e para a Praça Gentilândia, onde costumam se reunir estudantes universitários. Lá, quatro pessoas que estavam em frente a um bar foram surpreendidas por homens armados, que começaram a atirar. Três morreram no local e uma a caminho do hospital. Uma quinta foi internada em estado grave.