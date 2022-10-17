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Minas Gerais

Sete pessoas morrem em acidente perto de Ouro Preto

O acidente envolveu quatro carros e teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida, em pista simples da rodovia, no sentido Belo Horizonte

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 09:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2022 às 09:12
Sete pessoas morreram no início da noite deste domingo (16) em um acidente no km 88 da BR-356 entre Ouro Preto e Itabirito, região central de Minas Gerais. Entre as vítimas estão duas crianças.
O acidente envolveu quatro carros e teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida, em pista simples da rodovia, no sentido Belo Horizonte.
Seis pessoas morreram no local do acidente. As outras oito ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Ouro Preto, onde uma delas morreu. Duas delas estão em estado grave.
O acidente envolveu quatro carros e teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida, em pista simples da rodovia, no sentido Belo Horizonte
O acidente envolveu quatro carros e teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida, em pista simples da rodovia, no sentido Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Redes sociais
O trânsito foi interditado nos dois sentidos na rodovia.
No sábado (15), também na BR-356, um casal morreu e as duas filhas, de 17 e 21 anos, ficaram feridas em acidente entre um carro e um caminhão.
O acidente aconteceu na altura do km 48 da rodovia, em Itabirito.
O motorista do carro, com placas de Paula Cândido (MG), perdeu o controle por causa de óleo espalhado na pista por outro veículo e bateu no caminhão. Todas as vítimas estavam no carro.

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