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Treze hospitalizados

Sete pessoas morrem em acidente com ônibus no Paraná

No total, 19 passageiros, além do motorista, estavam no coletivo que passava pela BR-467

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:25
Um acidente com um ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado, cidade no oeste do Paraná, deixou ao menos sete mortos na manhã desta segunda-feira (2), na altura de Marechal Cândido Rondon. O automóvel transportava pacientes até Cascavel.
Treze pessoas foram hospitalizadas, sendo duas em estado mais grave, de acordo com a Prefeitura de Pato Bragado. No total, 19 passageiros, além do motorista, estavam no coletivo que passava pela BR-467, segundo informações da administração municipal.
Caminhão envolvido no acidente com ônibus no Paraná
Caminhão envolvido no acidente com ônibus no Paraná Crédito: Divulgação I Polícia Rodoviária Estadual
De acordo com o Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste/PR), o acidente ocorreu por volta das 6h, quando o condutor perdeu o controle do veículo e o ônibus caiu em um barranco. No momento da queda, o ônibus passava pelo distrito de Iguiporã.
Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão carregado de milho também se envolveu no acidente. Parte da carga que o veículo carregava ficou espalhada pela pista e também foi encontrada dentro do ônibus. O motorista do caminhão fugiu com o veículo do local, mas foi encontrado horas depois na cidade de Mercedes. Ele foi levado à delegacia de Marechal Cândido Rondon.

ATENDIMENTO

Os feridos que estavam no ônibus foram encaminhados para hospitais da região, sendo a maior parte para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Marechal Cândido Rondon. Um helicóptero do governo do Paraná foi acionado para ajudar na remoção dos pacientes.
De com a gestão municipal, a Secretaria de Saúde "mantém contato com os familiares das vítimas na Unidade Básica de Saúde Albino Edvino Fritzen, repassando mais informações e esclarecimentos e, acima de tudo, prestando todo apoio necessário". ​ ​

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