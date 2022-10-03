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Eleições 2022

Sergio Moro comemora eleição ao Senado com 'faixa presidencial'

Ex-juiz usou o adereço nesta segunda-feira (3) após vencer a eleição para o Senado no Paraná
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2022 às 16:48

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 16:48

Sergio Moro
Sergio Moro aparece com 'faixa presidencial' em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução de vídeo
BRASÍLIA - Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (União Brasil) usou nesta segunda-feira (3) um adereço semelhante a uma faixa presidencial para comemorar a eleição ao Senado pelo Paraná.
Após tentativas fracassadas de se candidatar à Presidência da República, o ex-juiz assumirá a vaga ocupada hoje por seu padrinho político, Alvaro Dias (Podemos). O ex-ministro teve 1,9 milhão de votos. Alvaro Dias, que está no Senado há mais de vinte anos e buscava a reeleição, obteve 24% e ficou atrás de Paulo Martins (PL), que conseguiu 29%.
Essa foi a primeira vez que Moro disputou uma eleição. Ele deixou a magistratura em 2018 para ser ministro no governo Jair Bolsonaro (PL) e desde então tropeçou em diversos movimentos políticos.

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