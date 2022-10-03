Sergio Moro comemora eleição ao Senado com 'faixa presidencial'

Após tentativas fracassadas de se candidatar à Presidência da República, o ex-juiz assumirá a vaga ocupada hoje por seu padrinho político, Alvaro Dias (Podemos). O ex-ministro teve 1,9 milhão de votos. Alvaro Dias, que está no Senado há mais de vinte anos e buscava a reeleição, obteve 24% e ficou atrás de Paulo Martins (PL), que conseguiu 29%.