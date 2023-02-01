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Eleição

Senado: Girão retira candidatura e abre caminho para decisão em 1° turno

Senador anunciou desistência e declarou apoio a Rogério Marinho (PL), na disputa pela presidência da Casa contra Rodrigo Pacheco (PSD)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2023 às 17:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 17:20

BRASÍLIA - O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) desistiu de disputar a Presidência do Senado. Ele retirou sua candidatura nesta quarta-feira (1º) em discurso no plenário da Casa e abriu espaço para a eleição ser decidida em primeiro turno. Vence quem conquistar ao menos 41 votos.
"Reconheço que não foi possível e se tem alguém com mais chances de garantir alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que penso e proponho, não tenho problema em apoiá-lo", disse o senador, que declarou voto no bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN), o principal adversário do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que busca a reeleição.
Em pronunciamento, à bancada, senador Eduardo Girão (Podemos-CE).
Eduardo Girão fez críticas ao Supremo em discurso Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Em sua fala, Girão criticou o Supremo Tribunal Federal e disse que "alguns ministros vêm cometendo abusos". Também mencionou crises na economia, social e moral, falando em resgatar o equilíbrio entre Poderes. "Não cabe à Presidência desta Casa ser base governista, oposição ou puxadinho de outros Poderes."
Após os discursos, será aberta a votação. Os senadores receberão cédulas com os nomes dos candidatos, onde marcarão um "X" na frente da sua preferência. Em seguida, vão colocar o papel em um envelope e serão chamados individualmente para depositá-lo em uma urna localizada na Mesa, no plenário.

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