Home
>
Brasil
>
Senado aprova teto de gastos para campanhas políticas municipais em 2020

Senado aprova teto de gastos para campanhas políticas municipais em 2020

Os candidatos não podem gastar mais do que o limite legal, que varia de acordo com o número de eleitores dos municípios

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 17:57

 - Atualizado há 6 anos

Plenário do Senado Federal, em Brasília Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

FolhaPress - O Senado aprovou nesta quarta-feira (02) um projeto de lei que estabelece um teto de gastos para as campanhas políticas nas eleições municipais do ano que vem.

Recomendado para você

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

Os senadores chancelaram um texto votado na terça-feira (1º) na Câmara dos Deputados que determina que os candidatos não podem gastar mais do que o limite legal -que varia de acordo com o número de eleitores dos municípios- em vigor para o pleito de 2016, corrigido pela inflação. A limitação para as disputas de segundo turno, quando houver, ficou decidido em 40% do teto da primeira etapa do pleito.

Os parlamentares aceleraram a tramitação da matéria para aprová-la nas duas casas a tempo de o presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancioná-la até sexta-feira (04), prazo final para que as modificações eleitorais realizadas possam entrar em vigor no pleito de 2020.

Em São Paulo, o valor máximo da campanha permitido para prefeito em 2016 foi de R$ 45,4 milhões. Com a correção inflacionária dada pelo projeto, o valor deve ultrapassar R$ 50 milhões.

Leia mais

Imagem - Entenda os próximos passos da reforma da Previdência

Entenda os próximos passos da reforma da Previdência

Imagem - Orçamento capixaba diz muito sobre a reforma da Previdência

Orçamento capixaba diz muito sobre a reforma da Previdência

Com reforma da Previdência, pensão por morte não será mais integral

O eleito naquele pleito, João Doria (PSDB), declarou ter gasto R$ 13,6 milhões. Já para vereador, o teto legal na capital paulista em 2016 foi de R$ 3,2 milhões.

O texto aprovado prevê ainda um limite para que candidatos possam financiar suas próprias campanhas. Essa medida visa corrigir distorção que tem dado enorme vantagem a candidatos ricos sobre os demais.

Desde que as empresas foram proibidas de fazer doações eleitorais, em 2015, o financiamento dos candidatos sai dos cofres públicos (fundos que distribuirão pelo menos R$ 2,7 bilhões em 2020), de doações de pessoas físicas e do bolso dos próprios candidatos.

Os senadores tentaram votar, na noite de terça, uma proposta sobre o tema, mas discussões entre parlamentares fizeram com que o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), adiasse a votação para esta quarta.

> Senado conclui votação da Previdência com rejeição de destaques

A preocupação era que o impasse prejudicasse a análise da reforma da Previdência, que teve seu texto-base aprovado na noite de terça e a redação final do primeiro turno concluída na tarde desta quarta.

Como nesse período os deputados avalizaram uma proposta sobre os limites de gastos nas eleições, os senadores apenas chancelaram rapidamente o texto da Câmara e o enviaram para sanção presidencial.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Eleições

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais