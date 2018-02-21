Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem dinheiro para frete, casal leva cama box em ônibus
Inusitado

Sem dinheiro para frete, casal leva cama box em ônibus

Post relatando o caso publicado na rede social Facebook já teve mais de 55 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:54

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:54

Quem usa transporte público no Brasil já deve ter visto de tudo, não é mesmo? Gente levando geladeira, galinha, cachorro, lavadora, cadeiras... Mas você já viu alguém transportando cama box com colchão em um ônibus? Danielle Recruta, de São Gonçalo (RJ), presenciou este momento no último sábado (17).
Em post no Facebook, a técnica de enfermagem conta a história de um jovem casal que precisou levar o móvel de ônibus, pois foram lhe cobrado R$ 100 de frete e muitas lojas não têm feito entregas em alguns lugares, alegando 'local de risco'.
"A menina entrou em desespero pois a cama não podia ficar atravessada no meio do ônibus, o marido dela é camelô e o cara do frete teria cobrado 100 reais pra levá-los no Jardim Catarina", relata Danielle. O casal tinha pago a passagem (de R$ 3,95) deles e do colchão. "Agora imagina quanto tempo ele levou pra juntar o dinheiro pra comprar essa cama, sem saber q precisaria pagar o frete ...".
No ônibus que faz a linha Santa Luzia - Neves, muitos passageiros e o motorista reclamaram do embarque da cama, e só Danielle e um senhor ajudaram o casal.
"Os passageiros e o motorista só sabiam reclamar, pois estava atrasando um pouco a partida do ônibus, mas isso não levou nem 5 minutos... foi quando eu levantei e resolvi ajudar o casal a colocar a cama no corredor... foi uma luta, uma batalha naval, mais conseguimos, a cama era de casal", conta Danielle, que revela que caíram na gargalhada com toda aquela situação.
O post da Danielle já teve mais de 55 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos. Leia a história completa:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados