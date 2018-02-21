Sem dinheiro para frete, casal leva cama box em ônibus

Quem usa transporte público no Brasil já deve ter visto de tudo, não é mesmo? Gente levando geladeira, galinha, cachorro, lavadora, cadeiras... Mas você já viu alguém transportando cama box com colchão em um ônibus? Danielle Recruta, de São Gonçalo (RJ), presenciou este momento no último sábado (17).

Em post no Facebook, a técnica de enfermagem conta a história de um jovem casal que precisou levar o móvel de ônibus, pois foram lhe cobrado R$ 100 de frete e muitas lojas não têm feito entregas em alguns lugares, alegando 'local de risco'.

"A menina entrou em desespero pois a cama não podia ficar atravessada no meio do ônibus, o marido dela é camelô e o cara do frete teria cobrado 100 reais pra levá-los no Jardim Catarina", relata Danielle. O casal tinha pago a passagem (de R$ 3,95) deles e do colchão. "Agora imagina quanto tempo ele levou pra juntar o dinheiro pra comprar essa cama, sem saber q precisaria pagar o frete ...".

No ônibus que faz a linha Santa Luzia - Neves, muitos passageiros e o motorista reclamaram do embarque da cama, e só Danielle e um senhor ajudaram o casal.

"Os passageiros e o motorista só sabiam reclamar, pois estava atrasando um pouco a partida do ônibus, mas isso não levou nem 5 minutos... foi quando eu levantei e resolvi ajudar o casal a colocar a cama no corredor... foi uma luta, uma batalha naval, mais conseguimos, a cama era de casal", conta Danielle, que revela que caíram na gargalhada com toda aquela situação.