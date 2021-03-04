Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem acordo, definição de presidências da Câmara fica para semana que vem
Câmara dos Deputados

Sem acordo, definição de presidências da Câmara fica para semana que vem

Líderes se reuniram no período da tarde, mas não chegaram a um acordo; a comissão, até então presidida por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), é disputada pelo PSDB e PSL

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2021 às 17:27
Deputados em Sessão Extraordinária para votar a PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados
Deputados em Sessão Extraordinária para votar a PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Com impasse em relação à Comissão de Relações Exteriores, a definição da presidência dos principais colegiados da Câmara agendada para esta quinta-feira (4), foi postergada e deverá ocorrer na próxima terça-feira (9). Líderes da Câmara se reuniram no período da tarde desta quinta, mas não chegaram a um acordo.
A comissão, até então presidida por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), é disputada pelo PSDB e PSL.
A definição de quem comandará essa comissão esbarra ainda em uma acomodação do MDB em outras comissões. Caso fique com o PSDB, o colegiado deve ser presidido pelo deputado Aécio Neves (MG). Se continuar nas mãos do PSL, o indicado deve ser Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP).
O PSL deve ainda ficar com o principal colegiado da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), porta de entrada da maioria dos projetos, responsável por decidir se os textos são constitucionais ou não.
A indicada pelo partido é a deputada Bia Kicis (PSL-DF). Ex-procuradora do Distrito Federal, ela pretende colocar em votação um projeto para acabar com o que ela chama de "ativismo judicial". Ela é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) sob suspeita de organizar atos antidemocráticos no ano passado.
O PSL deve abocanhar ainda a Comissão de Agricultura. A cotada nesse caso é a deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), atuante da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
"A definição das comissões ficará para terça da semana que vem. É o tempo necessário para que os líderes organizem os últimos detalhes da distribuição proporcional das presidências", escreveu o vice-presidente da Câmara no Twitter, Marcelo Ramos (PL-AM).

Veja Também

Câmara dos Deputados mantém Daniel Silveira na prisão

Câmara dos Deputados aprova retorno de comissões e do Conselho de Ética

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados