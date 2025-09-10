BBC News

Seis mapas que mostram como Brasil mudou até a forma atual

São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão territorial — em uma escala que nem passava pela cabeça dos primeiros colonizadores portugueses que aportaram no país cerca de 500 anos atrás

O Brasil ganhou suas dimensões continentais de um jeito quase... acidental.

As transformações desses contornos fronteiriços foram resultado de acertos, conflitos, tratados e invasões que ocorreram ao longo dos últimos séculos.

E começaram em discussões anteriores ainda à chegada oficial das primeiras embarcações à costa brasileira.

Neste vídeo, Caroline Souza explica, em seis mapas, como o Brasil ficou como é hoje.

