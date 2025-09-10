Home
Seis mapas que mostram como Brasil mudou até a forma atual

São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão territorial — em uma escala que nem passava pela cabeça dos primeiros colonizadores portugueses que aportaram no país cerca de 500 anos atrás

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:00

O Brasil ganhou suas dimensões continentais de um jeito quase... acidental.

São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão territorial — em uma escala que nem passava pela cabeça dos primeiros colonizadores portugueses que aportaram no país cerca de 500 anos atrás.

As transformações desses contornos fronteiriços foram resultado de acertos, conflitos, tratados e invasões que ocorreram ao longo dos últimos séculos.

E começaram em discussões anteriores ainda à chegada oficial das primeiras embarcações à costa brasileira.

Neste vídeo, Caroline Souza explica, em seis mapas, como o Brasil ficou como é hoje.

