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Buscas prosseguem

Seis corpos são achados após barco turístico naufragar no Pantanal

Até o momento, 14 pessoas foram resgatadas uma segue desaparecida após o acidente no Rio Paraguai, ocorrido após um vendaval atingir a região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2021 às 17:30

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:30

Barco-hotel afundou no Rio Paraguai, no Pantanal, após vendaval atingir a região
Barco-hotel afundou no Rio Paraguai, no Pantanal, após vendaval atingir a região Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação
Um barco turístico com 21 passageiros naufragou na sexta (15) no Rio Paraguai, próximo a Corumbá (MS), após um vendaval atingir diversas cidades do Pantanal. Até o momento, 14 pessoas foram resgatadas, seis corpos foram encontrados e um segue desaparecido.
Um dos sobreviventes disse ao Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul que sete vítimas no total ficaram submersas. Duas delas foram achadas ainda na sexta e quatro na manhã deste sábado (16). Nenhuma teve seu nome divulgado.
Os outros ocupantes resgatados com vida eram turistas de Rio Verde, no interior de Goiás, e de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Ventanias e nuvens de poeira atingiram diversas cidades de MS naquela tarde, provocando estragos. Além de Corumbá, houve registro de vendaval em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Sidrolândia, Aquidauana e Nova Alvorada do Sul.
Um vídeo gravado por pessoas que passavam de barco pelo local mostra uma grande nuvem de poeira sobre o rio. Outro mostra parte dos passageiros sobre a embarcação que naufragou revirado na água, aguardando resgate.
Os Bombeiros foram chamados por volta das 14h e iniciaram as buscas com 16 militares, entre eles quatro mergulhadores, e o apoio de equipes da Marinha. Foram usadas uma viatura de salvamento, duas embarcações, uma unidade de resgate e equipamentos para mergulho. As buscas continuam.

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