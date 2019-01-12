Seis apostadores dividem prêmio da Lotofácil

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Seis apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.762 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 417.617,48. Os números sorteados nesta sexta-feira (11), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 417.617,48

14 acertos - 668 apostas ganhadoras, R$ 1.648,81

13 acertos - 20786 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 212796 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1148057 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.873 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (11), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 04, 14, 18 e 43. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 1,4 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 125 apostas ganhadoras, R$ 2.944,96

Terno - 3 números acertados - 7927 apostas ganhadoras, R$ 69,83

Duque - 2 números acertados - 157924 apostas ganhadoras, R$ 1,92

LOTOMANIA

Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.934 da Lotomania. O bilhete de Criciúma (SC) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.539.018,15. Os números sorteados nesta sexta-feira (11), em São Paulo, foram os seguintes: 11, 14, 26, 28, 29, 30, 36, 46, 47, 48, 62, 73, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 95 e 98. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 550 mil.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.539.018,15

19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 34.930,94

18 números acertados - 95 apostas ganhadoras, R$ 1.608,66

17 números acertados - 909 apostas ganhadoras, R$ 168,12

16 números acertados - 5788 apostas ganhadoras, R$ 26,40

15 números acertados - 24941 apostas ganhadoras, R$ 6,12