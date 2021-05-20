Segundo dia: CPI da Covid retoma depoimento de Pazuello

A CPI da Covid retoma, nesta quinta-feira (20), o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. A oitiva começou nesta quarta-feira (19), mas foi adiado após o ex-titular da pasta ter um mal-estar. Mais de 20 senadores estão inscritos para fazer perguntas a Pazuello. Veja ao vivo.
No primeiro dia de depoimento, os senadores apontaram contradições em declarações do ex-ministro da Saúde. Na quarta, Pazuello respondeu aos questionamentos do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e de outros três senadores inscritos.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a reunião do colegiado no fim da tarde, porque havia começado a sessão do Senado, e o Regimento Interno não permite outras sessões simultâneas à do plenário. No intervalo, Pazuello se sentiu mal, e Aziz decidiu adiar o restante do depoimento para esta quinta.