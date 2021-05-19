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Senado

Pazuello passa mal e depoimento à CPI será retomado na quinta-feira (20)

Ex-ministro teria sofrido de síndrome vasovagal, que é uma perda de consciência momentânea, e foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2021 às 18:06
Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, em depoimento à CPI da Covid
Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão com o depoimento de Eduardo Pazuello no fim da tarde desta quarta-feira (19). O ex-ministro sofreu de síndrome vasovagal, que é uma perda de consciência momentânea, precisando ser atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico.
Aziz postou em suas redes sociais que suspendeu a sessão por causa do início da sessão plenária do Senado e que a CPI ainda tinha 23 inscritos. Por isso, a retomada da CPI foi para quinta-feira (20) às 9h30. No entanto, cogitou-se que a sessão tinha sido suspensa por um mal súbito do ex-ministro.
Ao deixar a sessão, no entanto, Pazuello afirmou que não passou mal. Caminhando normalmente, o ex-ministro apenas disse que estava bem e que a sessão foi adiada por causa do início da ordem do dia no plenário do Senado.
O depoimento de Pazuello à CPI começou na manhã desta quarta-feira (19). Questionado pelos senadores, o ex-ministro da Saúde, que passou 10 meses à frente da pasta durante a pandemia, respondeu a perguntas sobre a condução da crise pelo governo federal. Entre os temas abordados estiveram a demora na aquisição de vacinas, sobretudo nas negociações com a Pfizer, a falta de oxigênio em Manaus e as parcas campanhas sobre uso de máscaras e sobre distanciamento social.

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