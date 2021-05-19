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Depõe aos senadores

Vice-presidente da CPI pede quebra de sigilo de ex-ministro Pazuello

O senador pediu que sejam compartilhados todos os dados fiscais e telemáticos de Pazuello desde 2020. Ainda não há data para o pedido ser analisado

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:57
O ex-ministro Pazuello na CPI da Covid
O ex-ministro Pazuello na CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou nesta quarta-feira, 19, um requerimento para que os sigilos bancário e telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello sejam quebrados. O senador pediu que sejam compartilhados com a comissão todos os dados fiscais e telemáticos de Pazuello desde 2020.
Como justificativa, Randolfe cita o que chamou de "gravíssima revelação" feita na noite desta terça-feira, 18, pelo Jornal Nacional dando conta de que, durante a gestão do general no Ministério da Saúde, militares escolheram, sem licitação, empresas para reformar prédios antigos no Rio de Janeiro. "E, para isso, usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes", observou o senador.
Ainda não há data para o pedido ser analisado pelos integrantes da CPI. Há também pedidos de quebra de sigilo telefônico e bancário do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) - apontado como integrante de um núcleo de aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde para ações do governo que dizem respeito à pandemia - e de Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação, que auxiliou nas negociações para aquisição de vacinas da Pfizer.

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