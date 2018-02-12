Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segunda noite de desfiles no Rio concentra fortes candidatas
CARNAVAL 2018

Segunda noite de desfiles no Rio concentra fortes candidatas

Nesta segunda-feira, os enredos vão da homenagem a Miguel Falabella às mazelas sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 12:37

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 12:37

Mangueira desfilou no domingo. Será que ela perde o título para as escolas da segunda-feira? Crédito: Henrique/Zilda Matos/Liesa
Diz a tradição carnavalesca que a campeã da folia carioca sempre sai da segunda-feira. Em 33 anos de Sambódromo, só cinco vezes uma escola de samba que se apresentou no domingo saiu vencedora. Este ano, a expectativa sobre a última noite é ainda maior, por ela concentrar agremiações de forte apelo popular e muitas vitórias, como Portela, atual campeã (ao lado da Mocidade). Há ainda Beija-Flor (com 13 títulos) e o Salgueiro (com nove, considerados todos os desfiles, desde os anos 1930).
A explicação para a "maldição do domingo", acredita-se, está no modo como se dá o julgamento. Os 36 jurados dos nove quesitos lançam as notas na manhã de terça-feira, ao fim de 13 desfiles, e as escolas de segunda-feira estariam mais "frescas" na memória. O Grupo Especial comporta 12 escolas, mas em 2017 nenhuma delas caiu para a série A, por ter sido um ano atípico, com dois acidentes graves com carros alegóricos na pista
Nesta segunda-feira, os enredos vão da alegre homenagem à trajetória do ator, diretor e dramaturgo Miguel Falabella, na Unidos da Tijuca (que abre a noite), às mazelas sociais apresentadas pela Beija-Flor. A escola de Nilópolis fala de miséria e intolerância, a partir da figura do monstro de Frankenstein, de Mary Shelley, em narrativa concluída com a redenção por meio da festa e do samba.
"Somos uma escola que sempre briga pelo título", provoca Bianca Behrends, da comissão de carnaval da escola de Nilópolis. "Vamos mostrar a imundície da corrupção e outros monstros brasileiros."
A União da Ilha fala de culinária e pôs em sua panela as influências europeia, indígena e negra. O Salgueiro, afeito a temáticas ligadas à África, cantará as Senhoras do Ventre do Mundo, partindo da "Eva africana", mulher da qual toda a humanidade teria derivado.
Já a Imperatriz leva ao público Uma Noite Real no Museu Nacional, com foco na instituição científica carioca cujo prédio abrigou a família real portuguesa. A premissa é de que só com a vinda de D. João VI, 308 anos depois da chegada dos colonizadores, é que o Brasil começou a ser inventado como País.
Portela e Tijuca - Na Portela, a veterana Rosa Magalhães - a maior vencedora, com sete títulos, ao lado de Alexandre Louzada, da Mocidade - conta uma passagem pouco conhecida de nossa história: a ida de judeus europeus baseados no Recife para Nova Amsterdam, futura Nova York, no século 17.
O desfile promete ser um brado contra a xenofobia. "Vamos mostrar que somos todos imigrantes. O Brasil é acolhedor, não rejeitamos os de fora", explica Rosa.
Mais uma vez, a crise afastou as empresas patrocinadoras da Sapucaí. "Eu já peguei várias crises, a gente se vira como pode. A pior foi a do (ex-presidente Fernando) Collor", brinca Rosa, em atividade há mais de 40 carnavais, referindo-se ao confisco ocorrido em 1990. "Tentamos patrocínio, mas todo mundo aproveita e diz que ainda está em dificuldades", explica Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca.
A escola intensificou os cuidados com os carros alegóricos após um deles ter desabado, ano passado, ferindo 12 pessoas. O acidente foi provocado por um defeito no elevador hidráulico que levantava o segundo andar da alegoria. Por isso, a direção da escola vetou o equipamento no desfile deste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados