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Secretário de Covas vai para 'supersecretaria' criada por Doria

Governador eleito vai anunciar nesta terça-feira, 13, o nome do engenheiro civil Marcos Penido para comandar pasta resultante da fusão do Meio Ambiente, Saneamento e Energia

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:11
Prefeito de São Paulo, João Doria Crédito: Fernando Madeira
O governador eleito, João Doria, vai anunciar nesta terça-feira, 13, o nome do engenheiro civil Marcos Penido para seu secretariado. Ele deve comandar uma superpasta resultante da fusão do Meio Ambiente, Saneamento e Energia.
Doria tem dito que pretende reduzir o número de secretarias do governo  hoje são 25 , mas ainda não anunciou qual será o tamanho da sua equipe.
Para assumir o cargo, Penido vai deixar o comando da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais. Antes, ele foi secretário municipal de Serviços e Obras. Outro secretário de Bruno Covas que deve migrar da Prefeitura para o governo estadual é Filipe Sabará, atual titular da secretaria de Assistência Social da Prefeitura.
Doria anunciou ainda o primeiro nome tucano de seu secretariado. A deputada estadual Célia Leão (PSDB) será secretária da Pessoa com Deficiência a partir de 2019. Além dela, que está no sétimo mandato na Assembleia Legislativa, Doria anunciou que o desembargador Paulo Dimas, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, será o secretário de Justiça.
Vinte e quatro anos depois de o PSDB chegar ao poder em São Paulo, o governador eleito está montando sua equipe sem consultar o partido, que já está fora dos principais cargos políticos do Palácio dos Bandeirantes.
O PSDB deixará de comandar a partir de 2019 pastas estratégicas como a Casa Civil, que terá como titular Gilberto Kassab (PSD), e a Secretaria de Governo, que terá suas atribuições absorvidas por Rodrigo Garcia (DEM).

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