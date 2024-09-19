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Estadão

Secretário acusado de assédio moral é demitido do ministério dos Direitos Humanos

Demitido nesta quinta-feira (19), Claudio Augusto Vieira foi acusado de assédio moral durante a gestão de Silvio Almeida; os casos, que haviam sido arquivados, foram reabertos na última sexta-feira (13) pela pasta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 set 2024 às 15:49

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 15:49

O Secretário Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Claudio Augusto Vieira, foi demitido nesta quinta-feira, 19. A exoneração foi publicada no diário oficial. Vieira foi acusado de assédio moral durante a gestão de Silvio Almeida, mas os casos foram arquivados. Na última sexta-feira, 13, a pasta reabriu investigações.
Procurado, o ministério não se manifestou. O Estadão tentou contato com Vieira, mas não conseguiu localizá-lo. O espaço segue aberto para ambos.
Novas denúncias foram recebidas pela pasta na segunda-feira, 16, após a saída de Silvio Almeida. A denúncia detalha uma série de comportamentos abusivos por parte de Vieira, principalmente contra mulheres. Ameaças de demissão, restrição à liberdade de expressão em reuniões, e atitudes de menosprezo são alguns exemplos do assédio. Além disso, ele teria feito críticas à vida pessoal dos servidores, incluindo comentários sobre gravidez.
Depois do arquivamento na gestão de Almeida, as denúncias cessaram. Os novos casos só foram relatados com a chegada de Macaé à pasta. Vieira foi contratado em maio de 2023, substituindo Ariel de Castro.
Quando a pasta anunciou a reabertura dos casos, o Ministério enviou ao Estadão uma nota defendendo a apuração das denúncias. Questionada sobre a demissão, a pasta não respondeu até a publicação.

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