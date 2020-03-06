Secretaria de Saúde da Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no Estado

De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fabio Vilas-Boas, a paciente manifestou sintomas apenas após ter chegado à Bahia. "Isso é diferente de haver uma contaminação interna no Estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste", afirmou.