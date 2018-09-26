Seca leva Pernambuco a decretar estado de emergência em 54 cidades

O texto informa que "fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência [...] por um período de 180 dias" Crédito: Pixabay

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, decretou situação de emergência em 54 municípios do sertão em decorrência da estiagem.

A decisão está publicada na edição desta quarta-feira (26) no Diário Oficial do estado, na página 1, da seção dedicada ao Executivo.

O texto informa que "fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência [...] por um período de 180 dias".

Em seguida, o decreto acrescenta que os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas, e competentes para a atuação específica, adotarão as medidas necessárias para o combate à Situação de Emergência, em conjunto com os órgãos municipais.

A medida passou a ser adotada desde o dia 21, mas só foi publicada hoje.