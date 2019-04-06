Se for preso novamente, vai mofar na cadeia, diz juiz

Teste do bafômetro Crédito: Fernando Madeira

Um juiz do interior de Santa Catarina determinou a soltura de um homem que teria sido preso, pela segunda vez em pouco mais de 24 horas, pelo mesmo motivo: dirigir embriagado.

Na noite desta segunda-feira (1º), o homem havia sido detido no município de Jacinto Machado (250 km de Florianópolis). No dia seguinte, pagou fiança de R$ 333,00 e foi solto.

Mas, no mesmo dia em que foi solto, por volta das 18h foi abordado novamente por uma equipe policial e, ao soprar o bafômetro, teve a embriaguez constatada.

Preso de novo, ele só foi solto nesta quinta-feira (4). Mas a liberdade não veio sem uma advertência do juiz Manoel Donisete de Souza, da Comarca de Turvo (SC).

"Advirto, contudo, ao indiciado (...) que se for preso novamente, no que depender de mim, vai mofar na cadeia", afirmou o magistrado.

"Registro que em 28 anos de serviço na Magistratura e na Polícia Civil, nunca vi um sujeito conseguir ser preso duas vezes pelo mesmo crime, com diferença de 1 dia entre uma prisão e outra."