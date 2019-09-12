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Clima

São Paulo entra em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar

O tempo seco e estável dificulta a dispersão dos poluentes e favorece a formação de queimadas, prejudicando a qualidade do ar nos centros urbanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 12:54

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 12:54

Nebulosidade e baixa umidade do ar em São Paulo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Defesa Civil decretou, desde o final da manhã desta quinta-feira (12), estado de atenção em toda a capital paulista por causa da baixa umidade do ar, que estava abaixo de 30%.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tarde desta quinta-feira começou com os termômetros na casa de 33,7ºC e baixa umidade do ar. As temperaturas ainda devem continuar subindo e passar de 34ºC.
No fim do dia é esperada a propagação de uma frente fria de fraca atividade, que deve aumentar a nebulosidade e provocar mudança na direção dos ventos. Podem ocorrer algumas rajadas de vento e chuviscos isolados nas regiões mais próximas do litoral. Essa frente fria deve amenizar um pouco o tempo seco e o calor até o próximo sábado (14). No domingo (15), volta a fazer calor em São Paulo.
De acordo com o CGE, o tempo seco e estável dificulta a dispersão dos poluentes e favorece a formação de queimadas, prejudicando a qualidade do ar nos centros urbanos.
Estações mais secas do ano costumam aumentar em pelo menos 30% o atendimento nos hospitais de São Paulo, estima a Secretaria Municipal de Saúde da capital. Segundo a secretaria, a procura aumenta por causa de problemas respiratórios.
A Defesa Civil do município pede que as pessoas hidratem-se bem nesse período, protejam-se do sol e bebam bastante água.

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