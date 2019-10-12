Santuário de Aparecida deverá receber mais de 170 mil fiéis hoje

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 13:25
- Atualizado há 6 anos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 170 mil pessoas devem celebrar hoje o Dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional localizado em Aparecida (171 km de SP). Uma programação especial foi organizada para receber os fiéis ao longo de todo o dia.
O destaque é celebração do Angelus, às 18h, com procissão que sairá da Basílica Velha (veja o horário de missas ao lado).
Uma parte dos fiéis vai até Aparecida a pé pelo acostamento da via Dutra. De acordo com a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, de 1º de outubro até a manhã desta sexta (11), 6.484 romeiros já haviam passado pela estrada.
Em 2018, mais de 20 mil romeiros passaram pela Dutra, entre a segunda quinzena de setembro e a segunda quinzena de novembro.
A fisioterapeuta Raebe Guedes Pimentel, 37 anos, fez pela primeira vez o trajeto à pé. Ela saiu do Itaim Paulista (zona leste) na terça-feira (8), com um grupo de 88 pessoas, e a previsão é chegar na manhã deste sábado a Aparecida para a missa solene das 9h. "Sempre tive o desejo de fazer o trajeto e este ano consegui realizar", afirma.
O estudante de engenharia Henrique Carvalho Malta de Sá, 21, chegou na manhã desta sexta, após caminhar quatro dias. Ele seguiria sozinho em sua peregrinação, mas se juntou a um grupo que encontrou logo que iniciou o percurso, na segunda-feira (7), em Guarulhos (Grande SP).
"Cheguei a pensar que não ia conseguir, mas o apoio que recebemos é tão fortalecedor que acabamos descobrindo que realmente somos capazes."
Desempregado e com a avó doente, Malta foi a Aparecida pedir para conseguir um emprego e a recuperação da saúde de sua avó.
Programação Festa da Padroeira em Aparecida
- 5h - missa
- 7h - missa das crianças
- 9h- missa solene
- 13h - missa
- 15h - consagração solene (Altar Central)
- 16h - missa
- 18h - celebração do Angelus (Basília Velha)
- 19h - procissão
- 20h - missa de encerramento
- 21h30 - encerramento com show de fogos
