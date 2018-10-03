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Sustentabilidade

Samarco inicia obras para criar novo local de rejeitos em Mariana

De acordo com a companhia, obra vai demorar dez meses e deve gerar cerca de 750 empregos; cava terá capacidade para armazenar 16 milhões de metros cúbicos de rejeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 21:02

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 21:02

Ruínas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco Crédito: José Cruz | Agência Brasil
A Samarco iniciou nesta segunda-feira (1) as obras em Mariana (MG) para criar um novo espaço voltado ao descarte de rejeitos. Os serviços começaram com a preparação da cava de Alegria Sul, no Complexo de Germano, local onde foi registrado, em 5 de novembro de 2015, o maior desastre ambiental do Brasil.
O impasse sobre o início das obras se arrastava desde o rompimento da Barragem de Fundão, que liberou 32 milhões de metros cúbicos de lama matando 19 pessoas e ocasionando inúmeros prejuízos à natureza.
A nova obra vai demorar dez meses e deve gerar em torno de 750 empregos. Segundo a companhia, a cava fica em um local de contenção seguro e terá capacidade para armazenar 16 milhões de metros cúbicos de rejeitos provenientes do processamento do minério de ferro.
Para viabilizar o empreendimento foi preciso obter licenças do governo estadual e firmar um acordo com o Ministério Público para contratar uma empresa independente que acompanhará todo o serviço. Em nota, a Samarco informou que vai custear toda a auditoria, que "será responsável por atestar a segurança técnica e ambiental" da obra.
FUTURO
A companhia esclareceu ainda que a vida útil da cava será de sete anos e que durante esse período "dará sequência ao estudo e apresentação das alternativas de médio e longo prazos para a continuidade de suas atividades".

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