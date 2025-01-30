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Teto do funcionalismo

Salário de Lula, de ministros do STF e de congressistas sobe para R$ 46,4 mil a partir de sábado (1°)

O aumento de 5,4% é o último do pacote aprovado pelo Congresso em dezembro de 2022, no final da gestão de Jair Bolsonaro (PL) e já na transição para o governo petista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2025 às 11:35

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:35

Fachada do Palácio do Planalto em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto em Brasília Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil
O contracheque da cúpula da República será reajustado a partir deste sábado (1º). O presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB), seus ministros, os 594 deputados federais e senadores, os 11 ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, passarão a ganhar R$ 46.366,19 ao mês.
aumento de 5,4% é o último do pacote aprovado pelo Congresso em dezembro de 2022, no final da gestão de Jair Bolsonaro (PL) e já na transição para o governo Lula.
Ao todo, os integrantes das cúpulas dos três Poderes tiveram nesses dois anos aumento salarial que vai de 18% a 50%.

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Na ocasião, as medidas foram colocadas em votação após acerto de bastidores, tiveram tramitação à jato, próximo às festas de fim de ano, com pouquíssima discussão nos plenários de Câmara e Senado.
Somente o esquerdista PSOL e o direitista Novo, que são minoritários no Congresso, se colocaram contra.
"Estamos falando de um momento em que o salário mínimo não tem aumento real há quatro anos e que o salário de diversas categorias está congelado", discursou, na ocasião, a deputada Samia Bomfim (PSOL-SP).
"Quando se trata de votar o aumento do próprio salário, não há chantagem, é fácil, é tranquilo, e o restante da população fica sem o reajuste do salário mínimo. As categorias de servidores estão com o salário defasado há anos, e aí, de uma hora para outra, um setor que autolegisla, que não tem nenhum tipo de dificuldade financeira, dá esse recado para a sociedade?"
Na época, houve aprovação de reajustes escalonados em quatro etapas: janeiro e abril de 2023, fevereiro de 2024 e, por último, 1º fevereiro de 2025.
Como no final de dezembro os salários da cúpula da República não eram uniformes, o reajuste nesse período variou a depender do Poder.
Para os 11 ministros do STF e o chefe da PGR, o reajuste nesses dois anos é de 18% — o salário era de R$ 39.293,32 em dezembro de 2022.
Para os congressistas, a alta no holerite é de 37% em dois anos (eles recebiam R$ 33.763,00 ao mês há dois anos).
Já para Lula, o vice e seus ministros, que tinham o menor salário à época (R$ 30.934,70), o reajuste final será de 50%.
Todos esses aumentos salarias dos integrantes da cúpula dos três Poderes superaram a inflação registrada no período (dezembro de 2022 a dezembro de 2024), que foi de 10,4%.
Os R$ 46,4 mil representam o teto do funcionalismo e equivalem a mais de 30 salários mínimos.

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